Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez mercredi 1 avril 2026.
Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-01
Exposition des illustrations originales du livre de Yaëlle Palacio.
Poids Plume vous propose une découverte de l’album Raku et de son autrice Yaëlle Palacio. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions
L’événement Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions Orthez a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn
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