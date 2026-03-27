Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-01

Exposition des illustrations originales du livre de Yaëlle Palacio.

Poids Plume vous propose une découverte de l’album Raku et de son autrice Yaëlle Palacio. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions

L’événement Tu fais koa ? Carte blanche à Poids Plume Editions Orthez a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn