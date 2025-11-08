Tu joues ou tu joues pas ?

Puzzle et musique le 8/11 et 14/11 ; Crédits : bibliothèque Robert Sabatier

Tournoi de puzzle

5 équipes se défient autour de 5 puzzles identiques (de 500 pièces) ! L’équipe la plus rapide se qualifiera pour la finale interbibliothèque, qui aura lieu le 22 novembre à la bibliothèque Assia Djebar (20e)

Il est possible de s’inscrire :

en équipe (4 personnes maximum)

en individuel (nous constituerons des équipes de 4)

Samedi 8 novembre à 15h Adultes et ados (+12 ans)

Sur inscription au 01 53 41 35 60

Soirée jeux musicaux

Une soirée jeux spécial musique : défiez-vous seul·e ou en équipe sur des blind tests, créez de la musique à partir d’applis ludiques et jouez à des jeux de société sur le thème de la musique.

Vendredi 14 novembre à partir de 19h Adultes et ados (+12 ans)

Entrée libre

Jeu vidéo et jeux classiques le 22/11 et 6/12 ; Crédits : bibliothèque Robert Sabatier

Soirée jeu vidéo : What Remains of Edith Finch

Prenez part à une expérience vidéoludique narrative en explorant le manoir de la famille Finch. Incarnez la jeune Edith, qui revient sur les traces des membres de sa famille décédés, dans une aventure onirique teintée de réalisme magique. Nul besoin d’être joueur·euse pour en profiter, néophytes et habitué·e·s sont les bienvenu·e·s.

Samedi 22 novembre à partir de 18h Adultes et ados (+16 ans)

Sur inscription au 01 53 41 35 60 ou bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

Une petite belote ?

Participez à une veillée autour de jeux classiques ! Parties libres ou tournois ainsi que d’autres surprises, à apprécier seul·e ou entre ami·es, emmitouflé·es dans un plaid… et la bibliothèque fournit la tisane !

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos cartes, jeux d’échecs, de dames, etc.

Des tournois de belote, tarot, scrabble et échecs seront organisés en fonction de la demande. Inscrivez-vous dès maintenant si vous souhaitez y participer.

Samedi 6 décembre à partir de 17h et jusqu’à 21h Adules et ados (+12 ans)

Entrée libre, participation aux tournois sur inscription

Jeu de rôle et jeu de société le 13/12 et 19/12 ; Crédits : bibliothèque Robert Sabatier

Soirée jeu de rôles : Rencontres Naïades

Vous avez 16 ans ou plus, avec ou sans expérience préalable en jeu de rôle : inscrivez-vous en ligne !

Les Rencontres Naïades ont pour but d’aider à la diffusion des jeux de rôle s’inscrivant dans une démarche originale : revendiqués ou considérés comme alternatifs, indépendants, avec une vision d’auteurice. Venez tester des jeux de rôle qui sortent des carcans classiques !

Samedi 13 décembre de 18h à 21h30 Adultes et ados (+16 ans)

Modalités d’inscription à venir

Soirée jeu de société

Samedi 19 décembre de 19h à 21h Tous publics (+8 ans)

Entrée libre

Une invitation à jouer, chacun·e à sa façon !

Retrouvez de nombreuses animations autour des jeux du 8 novembre au 19 décembre 2025 à la bibliothèque Robert Sabatier. Tu joues ou tu joues pas ?

Du samedi 08 novembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

