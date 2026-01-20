Tu l’as vue ta ville ? Un spectacle d’Emprise directe MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Emprise Directe, ce n’est pas une simple chorale. Nous sommes une troupe de 80 chanteurs-acteurs amateurs (et vraiment, ça nous plait comme ça !) qui, autour d’un thème chaque fois renouvelé, montent sur scène pour interpréter des chansons francophones, récentes ou un peu moins, d’artistes célèbres ou à découvrir.

Guidés par une équipe professionnelle, composée d’un talentueux pianiste et d’une metteuse en scène inspirée, tout cela sous la direction artistique et de chœur de Guillaume Le Ray, nous développons ainsi notre potentiel en conjuguant exigence et plaisir !

Notre création est l’aboutissement de deux années de travail : apprentissage vocal et corporel, mise en espace, construction de tableaux… jusqu’à se libérer totalement des partitions pour habiter pleinement le plateau.

Alors, sur scène, l’histoire prend vie et le public vibre à l’unisson avec le chœur. Un peu de magie en somme…

Tu l’as vue ta ville ?

Nous y sommes, dans l’effervescence de la ville !

Accompagnez-nous dans notre flânerie urbaine. Ici, la ville se met en

scène : fantasmée, décriée, désirée ou rejetée, entre beauté et chaos. Elle

dévoile les ombres et les lumières qui bercent les âmes insomniaques, les

silences et les rythmes de ses airs nostalgiques ou actuels.

On voudrait la fuir, on rêve d’échappées belles… mais on y revient

toujours. On y danse, on y zone, on s’y réfugie, on y fait la fête dans une

liberté qui s’invente au milieu de ses tours et de ses quartiers.

La ville, d’ici ou d’ailleurs, éclectique, cosmopolite, bruisse telle

une vaste fourmilière humaine — symbole d’une vie qui file trop vite. Mais

puissant est le besoin d’être reliés, d’exister face à la précarité, à la

solitude — ensemble.

Ainsi, nous chantons la ville et vous invitons dans notre traversée, entre

rythmes urbains, chants et danses, où se mêlent énergie brute et émotions

partagées.

La ville vibre, s’agite, s’échappe et nous rassemble.

Entre ombre et lumière, entre beauté et chaos, entre fête et silence, on y danse, on y rêve, on y vit.

Un spectacle musical, 80 chanteurs-acteurs, 100 % chansons francophones. Emprise directe est heureux de vous annoncer son prochain spectacle, qui sera présenté le 11 avril 2026 à 17 h et 20h30 à Paris 6ème.

Le samedi 11 avril 2026

de 17h00 à 18h45

Le samedi 11 avril 2026

de 20h30 à 22h15

payant Public enfants, jeunes et adultes.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://www.emprisedirecte.com +33663691638 contact@emprisedirecte.com https://www.facebook.com/emprisedirecte https://www.facebook.com/emprisedirecte



