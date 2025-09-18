TU, LEI & IO Esplanade Sourdille Givet
TU, LEI & IO Esplanade Sourdille Givet vendredi 6 mars 2026.
TU, LEI & IO
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Manon et Pasquale ont imaginé TU, LEI & IO, comme un retour vers l’enfance, période de la vie où l’impossible est possible et où chaque chose à son importance… En s’alliant à Carlos, acrobate, leur danse est allée à la rencontre des Arts du cirque et de la magie ! Durant une heure de spectacle, Carlos retrouve ses 10 ans, accompagné de ses deux amis imaginaires: Manon et Paco, qui l’aideront à grandir et à affronter les expériences de la vie: les interdits, l’amour, la relation parent-enfant… L’insouciance de l’enfant face à ce monde rempli de préjugés. Durée 85 minutes Bon à savoir Première partie inédite, et exceptionnelle, assurée par la chorégraphe Lydie Bernier et les danseuses de l’Eau Vive.
Manon and Pasquale imagined TU, LEI & IO as a return to childhood, a time in life when the impossible is possible and everything is important… Joining forces with acrobat Carlos, their dance meets circus arts and magic! During the hour-long show, Carlos finds himself 10 years old again, accompanied by his two imaginary friends: Manon and Paco, who will help him grow up and face up to life’s experiences: the forbidden, love, the parent-child relationship… A child’s recklessness in the face of a world full of prejudice. Running time: 85 minutes Good to know: Exceptional opening act by choreographer Lydie Bernier and the dancers of Eau Vive.
Manon und Pasquale haben sich TU, LEI & IO als eine Rückkehr in die Kindheit vorgestellt, eine Zeit im Leben, in der das Unmögliche möglich ist und in der alles seine Bedeutung hat… Als sie sich mit dem Akrobaten Carlos verbündeten, trafen ihre Tänze auf Zirkuskunst und Magie! Während der einstündigen Vorstellung wird Carlos wieder 10 Jahre alt, begleitet von seinen beiden imaginären Freunden Manon und Paco, die ihm helfen, erwachsen zu werden und sich den Erfahrungen des Lebens zu stellen: Verbote, Liebe, Eltern-Kind-Beziehung usw. Die Unbekümmertheit des Kindes angesichts einer Welt voller Vorurteile. Dauer: 85 Minuten Gut zu wissen: Der erste Teil des Films wird von der Choreographin Lydie Bernier und den Tänzerinnen von L’Eau Vive gestaltet.
Manon e Pasquale hanno immaginato TU, LEI & IO come un ritorno all’infanzia, un momento della vita in cui l’impossibile è possibile e ogni cosa ha la sua importanza… Unendo le forze con l’acrobata Carlos, la loro danza incontra le arti circensi e la magia! Durante lo spettacolo, della durata di un’ora, Carlos torna ad avere 10 anni, accompagnato dai suoi due amici immaginari: Manon e Paco, che lo aiuteranno a crescere e ad affrontare le esperienze della vita: il proibito, l’amore, il rapporto genitori-figli… L’incoscienza di un bambino di fronte a un mondo pieno di pregiudizi. Durata: 85 minuti: Da sapere: Una prima parte eccezionale, interpretata dalla coreografa Lydie Bernier e dai ballerini di Eau Vive.
Manon y Pasquale imaginaron TU, LEI & IO como un regreso a la infancia, una época de la vida en la que lo imposible es posible y todo tiene su importancia… Uniendo fuerzas con el acróbata Carlos, ¡su danza se une a las artes circenses y a la magia! Durante la hora que dura el espectáculo, Carlos vuelve a tener 10 años, acompañado por sus dos amigos imaginarios: Manon y Paco, que le ayudarán a crecer y a enfrentarse a las experiencias de la vida: lo prohibido, el amor, la relación padres-hijos… La temeridad de un niño frente a un mundo lleno de prejuicios. Duración: 85 minutos: Conviene saber: Una primera parte excepcional, interpretada por la coreógrafa Lydie Bernier y los bailarines de Eau Vive.
