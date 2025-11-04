TU NE TUERAS POINT

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola

.

15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90 ac.cathedraleperpignan@gmail.com

English :

Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola

German :

Mediathek Centrale, 15 Rue Émile Zola

Italiano :

Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola

Espanol :

Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola

L’événement TU NE TUERAS POINT Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31 par PERPIGNAN TOURISME