Tu n’es pas seul.e Cinéma Max Linder Panorama Paris
Tu n’es pas seul.e Cinéma Max Linder Panorama Paris dimanche 8 mars 2026.
Ces phrases collées sur des murs,
au bord des routes ou dans les rues de Bastia à Ajaccio, tutoient en
Corse les tags nationalistes et autres slogans footballistiques. Des
femmes osent aujourd’hui s’emparer de l’espace public et de leur
territoire pour y coller des slogans et des témoignages qui dénoncent ce
que des hommes leur ont fait. Ce sont des colleuses.
Pour la journée internationale des droits de la femme, le Max Linder Panorama convie la réalisatrice Julie Perreard pour son documentaire Tu n’es pas seul.e.
DIMANCHE 08 MARS
10H30 : accueil café
11H00 : présentation et projection
« Tu n’es pas seul.e », « On nait femme et on en meurt », « Elle le quitte et il la tue », « Basta a Viulenza ! ».
Le dimanche 08 mars 2026
de 11h00 à 13h00
payant
TARIF UNIQUE : 7€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-08T12:00:00+01:00
fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-08T11:00:00+02:00_2026-03-08T13:00:00+02:00
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
Afficher la carte du lieu Cinéma Max Linder Panorama et trouvez le meilleur itinéraire