Tu n’es pas seul.e Cinéma Max Linder Panorama Paris

Ces phrases collées sur des murs,

au bord des routes ou dans les rues de Bastia à Ajaccio, tutoient en

Corse les tags nationalistes et autres slogans footballistiques. Des

femmes osent aujourd’hui s’emparer de l’espace public et de leur

territoire pour y coller des slogans et des témoignages qui dénoncent ce

que des hommes leur ont fait. Ce sont des colleuses.

Pour la journée internationale des droits de la femme, le Max Linder Panorama convie la réalisatrice Julie Perreard pour son documentaire Tu n’es pas seul.e. ,

DIMANCHE 08 MARS

10H30 : accueil café

11H00 : présentation et projection

« Tu n’es pas seul.e », « On nait femme et on en meurt », « Elle le quitte et il la tue », « Basta a Viulenza ! ».

Le dimanche 08 mars 2026

de 11h00 à 13h00

payant

TARIF UNIQUE : 7€

Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



