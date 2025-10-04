« Tu Paisan » Soirée hommage à la culture paysanne occitane Meilhards
« Tu Paisan » Soirée hommage à la culture paysanne occitane Meilhards samedi 4 octobre 2025.
« Tu Paisan » Soirée hommage à la culture paysanne occitane
Salle polyvalente Meilhards Corrèze
18h Projection du film documentaire de Florence Evrard sur l’agriculture familiale en Corrèze, « Tu paisan »
19h Repas (pâté de pommes de terre + salade verte + 1 verre de vin ou de jus de pommes)
20h Bal Trad avec les groupes Blé noir, La Galoche et Serge Marot
Entrée 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Repas sur réservation 7 euros. .
Salle polyvalente Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 14 79 lagaillarde19@gmail.com
