« Tu Paisan » Soirée hommage à la culture paysanne occitane

Salle polyvalente Meilhards Corrèze

18h Projection du film documentaire de Florence Evrard sur l’agriculture familiale en Corrèze, « Tu paisan »

19h Repas (pâté de pommes de terre + salade verte + 1 verre de vin ou de jus de pommes)

20h Bal Trad avec les groupes Blé noir, La Galoche et Serge Marot

Entrée 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Repas sur réservation 7 euros. .

Salle polyvalente Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 14 79 lagaillarde19@gmail.com

