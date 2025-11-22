TU PREFERES PAPA OU MAMAN ? – LA COMEDIE PARISIENNE Paris

TU PREFERES PAPA OU MAMAN ? Début : 2025-11-22 à 14:00. Tarif : – euros.

TU PRÉFÈRES PAPA OU MAMAN ?Une comédie qui parle à tous les parents… et à tous les ados !Une comédie pleine de surprises, d’énergie, de tendresse, et de rires où tout le monde en prend pour son grade — surtout les parents. Un week-end chez papa, un week-end chez maman. Deux univers opposés, deux façons d’aimer, et une seule question impossible : tu préfères papa ou maman ? » Auteur : Thomas DequéMise en scène : Camille AymardComédiens : Lise-Marie Deneuville, Jenna Pisani, Cynthia Curto, Laura Cezar, Jean Seleskovitch, Julien Debuys, Cédrick Spinassou. Durée : 1h10

LA COMEDIE PARISIENNE 123 RUE SAINT-MAUR 75011 Paris 75