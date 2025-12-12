TU PREPARES QUOI ENCORE ? – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

TU PREPARES QUOI ENCORE ? Début : 2026-03-28 à 21:15. Tarif : – euros.

TU PRÉPARES QUOI ENCORE ?Une expérience unique à vivre où tout est possible, surtout l’imprévu !« Le spécialiste des caméras cachées » – Télématin« La Médaille d’or du prank » – Paris Match« Le plus grand prank des JO » – BrutAprès avoir accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, marqué les Jeux Olympiques avec l’invention du pays fictif le Sergeistan, créé l’événement au Festival de Cannes avec le sosie de Tom Cruise et fait sensation à la Fashion Week avec l’arrivée de la sosie de Rihanna en Cadillac rose,Mehdi Jibril relève désormais son plus grand défi :son premier spectacle, totalement original.. et totalement imprévisible.Un show où tout peut arriver et où on se demande en permanence : “Mehdi, tu prépares quoi encore ?”Des danseuses brésiliennes ?Un orchestre oriental ?Une idée folle sortie de nulle part ?Avec Mehdi, l’imprévu n’est pas une exception : c’est la règle.Préparez-vous à vivre une expérience unique où chaque soir devient un véritable happening !Auteur(s) : Mehdi Jibril

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75