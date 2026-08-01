Informations pratiques

Sénergues

Tu sais…la Vie solo de clown sensible

Sénergues Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Serge GUIBERT et Thierry CHAPPE vous invitent le samedi 15 août à 19h30 à participer à un spectacle qu’ils organisent dans leur jardin rue du château à Montarnal.

Réservation au 06 52 47 61 47

Apéro partagé après le spectacle

Aurélie MORNAND nous proposera un solo de clown sensible tu sais…la vie , un spectacle à la fois drôle et sensible qui dure une heure.

Gwendoline est une clown rageuse, empêtrée, philosophe et attentionnée qui vient parler de la Vie en parlant avec les morts. La place de la Vie ? Un sens à la mort ? Se connecter à l’au-delà pour dédramatiser (un peu) nos vies et leur fin.

NB Serge et Thierry vous proposent de poursuivre par un apéro partagé de façon à terminer dans la convivialité.

Ils apprécieront que vous leur fassiez part de votre présence en les appelant au 06 52 47 61 47 pour l’organisation pratique de la soirée.

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Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 6 52 47 61 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Serge GUIBERT and Thierry CHAPPE invite you on Saturday, August 15, at 7:30 p.m., to attend a show they are hosting in their garden on Rue du Château in Montarnal.

Reservations: 06 52 47 61 47

A shared aperitif will follow the show

L’événement Tu sais…la Vie solo de clown sensible Sénergues a été mis à jour le 2026-08-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)