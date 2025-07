Tu seras un homme papa Salle de La Cité Rennes

Tu seras un homme papa Salle de La Cité Rennes mercredi 8 octobre 2025.

Tu seras un homme papa Salle de La Cité Rennes Mercredi 8 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

10€

Vivez l’histoire d’une rencontre fulgurante entre un père et son fils

_Tu seras un Homme Papa_ est une histoire vraie. C’est autour de la couveuse de Roman, né prématurément, que va tisser ce récit bouleversant d’une famille mise à l’épreuve treize jours durant. Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge dans le journal de bord d’un père qui se bat pour trouver le chemin de la résilience. Écrite avec pudeur, la pièce est racontée en éclats fragmentés à travers l’allégorie du sport. Une manière pour cet ancien journaliste sportif de nous arracher à la réalité désincarnée de l’hôpital. Le sport pour affronter ses peurs et mener cet inconcevable combat, la perte de l’enfant.

Écrit et interprété par Gaël Leiblang

Mis en scène par Thibault Amorfini

[**Accéder à la billetterie**](https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/584301-q-tu-seras-un-homme-papa)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-08T22:30:00.000+02:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine