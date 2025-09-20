Tu te mets combien ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Tu te mets combien ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Un quiz scientifique inspiré du jeu « Tu te mets combien ? », avec des questions du Labo des Savoirs pour tester vos connaissances sur l’histoire, les collections et les curiosités du Muséum de Nantes. Du paléontologue amateur à l’expert en biodiversité locale, chacun·e choisit son niveau de difficulté, entre partage de savoirs et esprit ludique. Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 15h à 16h30 Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr