Tu te mets combien ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Tu te mets combien ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Tu te mets combien ? 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Un quiz scientifique inspiré du jeu « Tu te mets combien ? », avec des questions du Labo des Savoirs pour tester vos connaissances sur l’histoire, les collections et les curiosités du Muséum de Nantes. Du paléontologue amateur à l’expert en biodiversité locale, chacun·e choisit son niveau de difficulté, entre partage de savoirs et esprit ludique.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 15h à 16h30

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

Un quiz mené par le Labo des Savoirs quiz jeux

Labo des Savoirs