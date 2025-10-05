« Tu te souviens ? » Maison de Quartier de Venoix Caen
« Tu te souviens ? » Maison de Quartier de Venoix Caen dimanche 5 octobre 2025.
« Tu te souviens ? »
Maison de Quartier de Venoix 18 Avenue des Chevaliers Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Date(s) :
2025-10-05 2025-11-08 2025-11-09
Des souvenirs de Caen ressurgissent à travers des photos, des chansons et du théâtre dans cette création de la compagnie Herbe Folle
Tu te souviens ?
Depuis les bombardements de 1944, Caen a connu destructions, reconstructions et transformations. Quels souvenirs gardent les habitants de ces changements ? La compagnie de l’Herbe folle a collecté leurs témoignages et les transforme en spectacle mêlant récits, photos, chansons et théâtre.
Synopsis
De vieux amis trient photos et documents de leur passé à Caen. L’arrivée d’un petit-fils devient l’occasion de raconter leur ville transformée depuis la guerre, faisant revivre souvenirs, chansons et images de leur génération.
Durée 1h
Prochaines représentations
Dimanche 5 octobre 2025 17h Quai des arts, Venoix
Samedi 8 novembre 2025 15h Le Sillon, Chemin-vert
Dimanche 9 novembre 2025 16h Les Écuries, Quartier Lorge
Réservations à venir sur cie-herbe-folle.fr .
Maison de Quartier de Venoix 18 Avenue des Chevaliers Caen 14000 Calvados Normandie
English : « Tu te souviens ? »
Memories of Caen resurface through photos, songs and theater in this creation by the Herbe Folle company
German : « Tu te souviens ? »
Erinnerungen an Caen werden durch Fotos, Lieder und Theater in dieser Kreation der Compagnie Herbe Folle wieder zum Leben erweckt
Italiano :
I ricordi di Caen riaffiorano attraverso foto, canzoni e teatro in questa creazione della compagnia Herbe Folle
Espanol :
Los recuerdos de Caen resurgen a través de fotos, canciones y teatro en esta creación de la compañía Herbe Folle
L’événement « Tu te souviens ? » Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer