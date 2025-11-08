Tu te souviens ? Le Sillon Caen

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen Calvados

Des souvenirs de Caen ressurgissent à travers des photos, des chansons et du théâtre dans cette création de la compagnie Herbe Folle
Depuis les bombardements de 1944, Caen a connu destructions, reconstructions et transformations. Quels souvenirs gardent les habitants de ces changements ? La compagnie de l’Herbe folle a collecté leurs témoignages et les transforme en spectacle mêlant récits, photos, chansons et théâtre.

Synopsis
De vieux amis trient photos et documents de leur passé à Caen. L’arrivée d’un petit-fils devient l’occasion de raconter leur ville transformée depuis la guerre, faisant revivre souvenirs, chansons et images de leur génération.
Prochaines représentations
Dimanche 5 octobre 2025 17h Quai des arts, Venoix
Samedi 8 novembre 2025 15h Le Sillon, Chemin-vert
Dimanche 9 novembre 2025 16h Les Écuries, Quartier Lorge

Réservations à venir sur cie-herbe-folle.fr

English : Tu te souviens ?

Memories of Caen resurface through photos, songs and theater in this creation by the Herbe Folle company

German : Tu te souviens ?

Erinnerungen an Caen werden durch Fotos, Lieder und Theater in dieser Kreation der Compagnie Herbe Folle wieder zum Leben erweckt

Italiano :

I ricordi di Caen riaffiorano attraverso foto, canzoni e teatro in questa creazione della compagnia Herbe Folle

Espanol :

Los recuerdos de Caen resurgen a través de fotos, canciones y teatro en esta creación de la compañía Herbe Folle

