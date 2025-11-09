Tu te souviens ? Pôle culturel Lorge Caen

Tu te souviens ?

Pôle culturel Lorge 9, rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Des souvenirs de Caen ressurgissent à travers des photos, des chansons et du théâtre dans cette création de la compagnie Herbe Folle

English : Tu te souviens ?

Memories of Caen resurface through photos, songs and theater in this creation by the Herbe Folle company

German : Tu te souviens ?

Erinnerungen an Caen werden durch Fotos, Lieder und Theater in dieser Kreation der Compagnie Herbe Folle wieder zum Leben erweckt

Italiano :

I ricordi di Caen riaffiorano attraverso foto, canzoni e teatro in questa creazione della compagnia Herbe Folle

Espanol :

Los recuerdos de Caen resurgen a través de fotos, canciones y teatro en esta creación de la compañía Herbe Folle

