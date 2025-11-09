Tu te souviens ? Pôle culturel Lorge Caen
Tu te souviens ? Pôle culturel Lorge Caen dimanche 9 novembre 2025.
Tu te souviens ?
Pôle culturel Lorge 9, rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Des souvenirs de Caen ressurgissent à travers des photos, des chansons et du théâtre dans cette création de la compagnie Herbe Folle
Des souvenirs de Caen ressurgissent à travers des photos, des chansons et du théâtre dans cette création de la compagnie Herbe Folle .
Pôle culturel Lorge 9, rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie
English : Tu te souviens ?
Memories of Caen resurface through photos, songs and theater in this creation by the Herbe Folle company
German : Tu te souviens ?
Erinnerungen an Caen werden durch Fotos, Lieder und Theater in dieser Kreation der Compagnie Herbe Folle wieder zum Leben erweckt
Italiano :
I ricordi di Caen riaffiorano attraverso foto, canzoni e teatro in questa creazione della compagnia Herbe Folle
Espanol :
Los recuerdos de Caen resurgen a través de fotos, canciones y teatro en esta creación de la compañía Herbe Folle
L’événement Tu te souviens ? Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer