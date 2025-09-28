Tu tires ou tu pointes ? Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres

Tu tires ou tu pointes ? Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres dimanche 28 septembre 2025.

Tu tires ou tu pointes ? Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos

Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Après le vif succès des deux premières éditions, le Conseil citoyen organise un nouveau tournoi de pétanque sur le boulodrome du quartier.

Joué en doublette, ce tournoi aura lieu le dimanche 28 septembre avec inscriptions, prêts de boules, buvette et restauration sur place. .

Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com

English :

After the great success of the first two editions, the Citizen’s Council is organizing a new pétanque tournament on the local boulodrome.

German :

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Ausgaben organisiert der Bürgerrat ein weiteres Pétanque-Turnier auf dem Boulodrome des Viertels.

Italiano :

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il Consiglio dei cittadini organizza un nuovo torneo di bocce sul boulodromo locale.

Espanol :

Tras el gran éxito de las dos primeras ediciones, el Consejo Ciudadano organiza un nuevo torneo de petanca en el boulodrome local.

