Tu vas jamais me croire Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 25 octobre 2025.

Samedi 25 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-10-25 21:30:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

Tu vas jamais me croire … Voilà une phrase qui, en général, n’augure rien de bon.

Nicolas est commercial en domotique, ces petits objets connectés qui facilitent nos vies au quotidien… lorsqu’ils fonctionnent correctement. Nicolas est marié avec Nathalie, avocate brillante. Selon elle, tout homme a droit à une défense.



Tout se passe pour le mieux dans leurs vies, jusqu’au jour où Nicolas demande à Nathalie de rentrer en urgence. Elle découvre alors un corps sans vie dans leur salon. Cette fois-ci, c’est son propre mari qui est accusé d’un crime. Qui est la victime ? Va-t-elle accepter de le défendre ? Que s’est-il vraiment passé ?

Entre couple et procès, cette comédie va vous embarquer et vous surprendre. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

You’re never going to believe me… That’s a sentence that usually doesn’t bode well.

Du wirst mir nie glauben … Das ist ein Satz, der in der Regel nichts Gutes verheißt.

Non mi crederete mai… È una frase che di solito non promette nulla di buono.

Nunca me vas a creer… Esa es una frase que normalmente no augura nada bueno.

