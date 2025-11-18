Tu veux savoir qui crée les flacons de tes parfums préférés ? ! ✨ Pochet du Courval – Guimerville Hodeng-au-Bosc

Tu veux savoir qui crée les flacons de tes parfums préférés ? ! ✨ Mardi 18 novembre, 15h00 Pochet du Courval – Guimerville Seine-Maritime

✨ Comment fabrique-t-on un flacon de parfum aussi élégant que précieux ? Chez Pochet du Courval, entreprise française renommée, les ouvriers, ingénieurs et designers travaillent ensemble pour créer des objets de luxe qui voyagent dans le monde entier. Ce live te plonge dans des métiers techniques, créatifs et engagés pour une production responsable.

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Normandie, la branche Cristal, Verre, Vitrail et Avec l’industrie®.

Pochet du Courval – Guimerville Rue des Ilettes, 76340 Hodeng-au-Bosc Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie

Explore les étapes de fabrication d’un objet précieux, et rencontre les pros qui font briller l’industrie du verre et les plus grandes maisons de parfumerie de luxe. ✨ avec l’industrie myfuture