Tu viens à ma Boum ? – Cie Hyper mature Salle des fêtes de Roques Roques

Tu viens à ma Boum ? – Cie Hyper mature Samedi 24 janvier 2026, 18h30 Salle des fêtes de Roques Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Début :

Début : 2026-01-24T18:30:00 – 2026-01-24T19:30:00

Spectacle de danse pour public dansant !

Suite à un diagnostic de territoire sur toute l’agglomération toulousaine, Roques a été identifié comme faisant trop peu de boum.

Le Moulin est fier d’y remédier pour déverrouiller celles et ceux qui n’ont plus dansé depuis la fin des années 10.

David Malan, coach de boum Hyper mature, vient nous faire danser (un coach de boum = c’est comme un coach d’aquabike) !

Ce soir, toute absence de virtuosité sera célébrée. Sortez vos costumes et, prenez vos gourdes !

Attention ! C’est comme une boum : on danse ; mais c’est comme au théâtre : ça commence à l’heure.

Dans le cadre des Nuits de la Lecture.

Salle des fêtes de Roques Avenue de la Gare 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

