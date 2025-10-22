TU VIENS À MA BOUM PYJ’ PARTY ? ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-22 18:30:00
Vous vous souvenez de David Malan et sa célèbre Boum ?
Vous vous souvenez des pyjamas party ?
Et bien nous avons mélangé les deux et ça donne une Boum Pyj’ Party !
David Malan sera accompagné de Corto Falempin à la batterie, pour faire bouger les petits et leurs familles. Préparez-vous à une expérience musicale et festive inoubliable !
Et pour le confort, pourquoi ne pas venir en pyjama, pour une ambiance encore plus détendue ? Laissez-vous emporter par le rythme, la musique et la joie contagieuse de David Malan ! Une occasion parfaite de partager un moment de bonheur en famille. 6 .
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 05 80 80
