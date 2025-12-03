TU VIENS À MA BOUM ? SALLE DES FÊTES Roques

TU VIENS À MA BOUM ?

SALLE DES FÊTES Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Spectacle de danse participatif!

Tu viens à ma boum ? Spectacle de danse pour public dansant ! Suite à un diagnostic de territoire sur toute l’agglomération toulousaine, Roques a été identifié comme faisant trop peu de boum. Le Moulin est fier d’y remédier pour déverrouiller celles et ceux qui n’ont plus dansé depuis la fin des années 10. David Malan, coach de boum Hyper mature, vient nous faire danser (un coach de boum = c’est comme un coach d’aquabike) ! Ce soir, toute absence de virtuosité sera célébrée. Sortez vos costumes et, prenez vos gourdes ! Attention ! C’est comme une boum on danse ; mais c’est comme au théâtre ça commence à l’heure. .

SALLE DES FÊTES Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr

Participatory dance show!

