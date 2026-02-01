Tu viens Jouer ? Jeux de société Cloyes-les-Trois-Rivières

Tu viens Jouer ? Jeux de société

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21

En famille, entre amis, en solo, venez découvrir de nouveaux jeux de société (Oika Oika) et repartez avec ceux que vous avez préférés !

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Whether you’re with family, friends or on your own, come and discover new board games (Oika Oika) and take home your favourites!

