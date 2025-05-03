TU VOEUX OU TU VOEUX PAS – ESPACE GERSON Lyon

TU VOEUX OU TU VOEUX PAS Début : 2026-01-10 à 18:45. Tarif : – euros.

A Noël, les vœux, c’est comme les chocolats, il ne faut pas en abuser, sous peine de les voir se réaliser ! S’aimer ou ne pas s’aimer au lycée peut-il avoir une incidence sur votre vie ?Embarquez pour une destination inconnue qui peut définitivement changer votre destin…Ou pas ! Vous êtes prêts ? Alors : Make a wish…Une comédie de Thierry Marconnet avec Thierry Marconnet et Céline Iannucci

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69