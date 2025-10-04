TUBECON Place Saint-Pierre Toulouse

TUBECON

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Le festival 2.0 des talents du web est de retour en plein coeur de Toulouse ! Venez vivre une expérience inédite en famille ou entre amis et rencontrer les influenceurs du moment.

Rendez-vous sur l’emblématique place Saint-Pierre pour rencontrer vos créateurs préférés et discuter avec eux grâce aux ateliers chillchat, découvrir le village partenaire et ses animations (makeup, VR, gaming, sport…), assister à des shows et participer à des défis sur la scène avec les créateurs. Puis profitez également d’un DJ set & battle tubecon block party !

Des moments épiques que même vos stories auront du mal à suivre ! .

Place Saint-Pierre PLACE SAINT-PIERRE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The 2.0 web talent festival is back in the heart of Toulouse! Come and enjoy a unique experience with family and friends, and meet the influencers of the moment.

German :

Das Festival 2.0 der Web-Talente ist zurück im Herzen von Toulouse! Erleben Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine völlig neue Erfahrung und treffen Sie die Influencer des Augenblicks.

Italiano :

Il festival 2.0 dei talenti del web torna nel cuore di Tolosa! Venite a vivere un’esperienza unica con la vostra famiglia o i vostri amici e a incontrare gli influencer del momento.

Espanol :

¡El festival 2.0 del talento web vuelve al corazón de Toulouse! Venga a disfrutar de una experiencia única en familia o con amigos y conozca a los influencers del momento.

L’événement TUBECON Toulouse a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE