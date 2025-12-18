Tudo Bem? – Paris Bazurto Paris

Tu as envoyé un message à toute ta liste d’amis…

mais personne n’est dispo pour boire un verre après le travail avec toi.

Pas de problème !

À Tudo bem?, on a tout ce qu’il faut —

y compris de nouveaux amis pour toi !

Parce que c’est justement pour ça que cette fête existe :

créer un espace chaleureux, solaire, où tu peux arriver seul(e)…

et repartir léger, souriant(e), entouré(e).

Tudo bem?, c’est quoi ?

Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,

où l’on vient pour se sentir bien, rencontrer du monde, danser, respirer.

La musique ?

Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, latin house…

Avec @asturia.music aux platines et un DJ-producteur invité à chaque édition.

Une ambiance qui te transporte directement à la plage.

Et le système d’autocollants ?

À l’entrée, tu choisis ton mood :

Tudo bem ? → ouvert(e) aux échanges et aux rencontres

Laissez-moi danser → ici pour la musique, sans obligation de parler

Simple, doux et respectueux.

Timide ?

Notre équipe sera là pour t’accueillir et te présenter aux bonnes personnes.

Tu ne restes jamais seul(e) à Tudo bem?.

Tudo Bem? – Le nouveau concept d’apero networking festif de Paris.

Le mardi 13 janvier 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Bazurto 5 Rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris

https://instagram.com/tudobem_paris



