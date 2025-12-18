Tudo Bem? – Paris Bazurto Paris
Tudo Bem? – Paris Bazurto Paris mardi 13 janvier 2026.
Tu as envoyé un message à toute ta liste d’amis…
mais personne n’est dispo pour boire un verre après le travail avec toi.
Pas de problème !
À Tudo bem?, on a tout ce qu’il faut —
y compris de nouveaux amis pour toi !
Parce que c’est justement pour ça que cette fête existe :
créer un espace chaleureux, solaire, où tu peux arriver seul(e)…
et repartir léger, souriant(e), entouré(e).
Tudo bem?, c’est quoi ?
Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,
où l’on vient pour se sentir bien, rencontrer du monde, danser, respirer.
La musique ?
Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, latin house…
Avec @asturia.music aux platines et un DJ-producteur invité à chaque édition.
Une ambiance qui te transporte directement à la plage.
Et le système d’autocollants ?
À l’entrée, tu choisis ton mood :
Tudo bem ? → ouvert(e) aux échanges et aux rencontres
Laissez-moi danser → ici pour la musique, sans obligation de parler
Simple, doux et respectueux.
Timide ?
Notre équipe sera là pour t’accueillir et te présenter aux bonnes personnes.
Tu ne restes jamais seul(e) à Tudo bem?.
Tudo Bem? – Le nouveau concept d’apero networking festif de Paris.
Le mardi 13 janvier 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Bazurto 5 Rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris
https://instagram.com/tudobem_paris
