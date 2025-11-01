TUERIE – Le Grand Mix Tourcoing

samedi 1 novembre 2025.

Début : 2025-11-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : TUERIETuerie a toujours été un individu singulier, à l’aise dans les marges de la norme. Son esprit créatif et son goût musical éclectique ont fait de lui un enfant remarquable, malgré son origine à Boulogne-Billancourt, bastion du rap français réputé pour sa rudesse et sa technicité. Il ne s’est jamais conformé à cet héritage, car sa playlist était bien plus variée, mêlant rock fusion, musique alternative et gospel aux légendes locales telles que Booba ou Salif. Dès l’âge de treize ans, il a réalisé que ses influences allaient de Limp Bizkit et Linkin Park à Jacques Brel et Lauryn Hill, incarnant ainsi la liberté sans frontières.Après des années à arpenter les scènes locales avec un groupe live, il a brièvement collaboré avec des rappeurs tels que Luidji, Beeby et Dinos, mais a finalement laissé le rap prendre un second plan pour travailler dans le domaine social. Cependant, en 2019, avec l’arrivée imminente de son bébé et la réalité que la musique ne payait pas encore, sa compagne lui a rappelé son propre conseil futur : comment pourrait-il dire à son fils de ne pas abandonner ses rêves si lui-même avait renoncé à sa passion ? Ainsi, le rap est redevenu une évidence, et avec le soutien de son label Foufoune Palace, Tuerie s’est lancé dans la création de «Bleu Gospel» (2021), un album qu’il avait en tête depuis son enfance.Cet album était son moyen d’affronter ses démons et de déterrer des souvenirs enfouis. Réalisé avec le producteur Keydi et le réalisateur-photographe Steven Norel, «Bleu Gospel» a été dévoilé en plein confinement, provoquant un petit bouleversement. En partageant son histoire personnelle et une partie de celle de sa famille, Tuerie a réalisé qu’il touchait un public plus vaste en se tournant vers l’introspection, illustrant ainsi la magie des paradoxes.Son dernier projet, «Papillon Monarque», est une nouvelle porte d’entrée vers un artiste en perpétuelle évolution, un homme qui défie constamment les conventions.

Le Grand Mix 5,place Notre Dame 59200 Tourcoing 59