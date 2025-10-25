Tuesday Fall, Desert Lily et Ashen Eyes en concert Yutz

Tuesday Fall, Desert Lily et Ashen Eyes en concert

14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Desert Lily (CH)

Du rock émotionnel avec une touche de nostalgie !

Depuis leur formation en 2022, les quatre garçons originaires de Suisse centrale prouvent que les frontières entre les genres n’ont aucune importance pour eux. Des mélodies puissantes et mélancoliques, du rock émotionnel, des cris puissants et des passages calmes Desert Lily offre tout cela sur scène. Leurs paroles expressives et leurs chansons aux multiples facettes en font un véritable groupe incontournable pour les amateurs de sons intenses.

Tuesday Fall (Paris)

Formé à paris en 2024, tuesday fall balance un pop/punk à la fois actuel et résolument nourri de l’énergie 90s. Inspirés par blink-182, weezer ou jimmy eat, world, Jon (chant/guitare), pierre (guitare), thibault (basse) et oscar (batterie) racontent leurs souvenirs, leurs galères et leur besoin vital de faire du bruit.

Dès leurs débuts, le groupe se fait remarquer

Première partie de slowly slowly en mars

2025, participation à deux festivals l’été suivant, show avec dead chic à mont-de-marsan… et une tournée prévue en octobre de paris à stuttgart, en passant par la belgique et le luxembourg.

Ashen Eyes (Metz)

Horror pop punk vibesTout public

14 rue de Poitiers Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com

English :

Desert Lily (CH)

Emotional rock with a touch of nostalgia!

Since their formation in 2022, the four boys from Central Switzerland have proved that the boundaries between genres are irrelevant to them. Powerful, melancholy melodies, emotional rock, powerful screams and quiet passages: Desert Lily offers it all on stage. Their expressive lyrics and multi-faceted songs make them a must-see band for fans of intense sounds.

Tuesday Fall (Paris)

Formed in Paris in 2024, tuesday fall’s pop/punk is both contemporary and resolutely nourished by 90s energy. Inspired by blink-182, weezer and jimmy eat, world, Jon (vocals/guitar), pierre (guitar), thibault (bass) and oscar (drums) recount their memories, their troubles and their vital need to make noise.

Right from the start, the band made a name for themselves:

Opening act for slowly slowly in March

2025, participation in two festivals the following summer, a show with dead chic in mont-de-marsan… and a tour scheduled for october from paris to stuttgart, via belgium and luxembourg.

Ashen Eyes (Metz)

Horror pop punk vibes

German :

Desert Lily (CH)

Emotionaler Rock mit einem Hauch von Nostalgie!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 beweisen die vier Jungs aus der Zentralschweiz, dass Genregrenzen für sie keine Rolle spielen. Kraftvolle, melancholische Melodien, emotionaler Rock, kraftvolle Shouts und ruhige Passagen: Desert Lily bieten all das auf der Bühne. Ihre ausdrucksstarken Texte und ihre facettenreichen Songs machen sie zu einem echten Geheimtipp für alle, die intensive Klänge lieben.

Tuesday Fall (Paris)

Die 2024 in Paris gegründete Band tuesday fall bringt einen Pop/Punk auf die Bühne, der sowohl zeitgemäß als auch von der Energie der 90er Jahre geprägt ist. Inspiriert von blink-182, weezer oder jimmy eat, world, erzählen Jon (Gesang/Gitarre), pierre (Gitarre), thibault (Bass) und oscar (Schlagzeug) von ihren Erinnerungen, ihren Problemen und ihrem lebenswichtigen Bedürfnis, Lärm zu machen.

Seit ihren Anfängen macht die Band auf sich aufmerksam:

Vorgruppe von slowly slowly im März

2025, Teilnahme an zwei Festivals im darauffolgenden Sommer, Show mit dead chic in mont-de-marsan… und eine geplante Tournee im Oktober von paris über Belgien und luxemburg bis nach stuttgart.

Ashen Eyes (Metz)

Horror Pop Punk Vibes

Italiano :

Giglio del deserto (CH)

Rock emozionale con un tocco di nostalgia!

Da quando si sono formati nel 2022, questi quattro ragazzi della Svizzera centrale hanno dimostrato che i confini tra i generi sono irrilevanti per loro. Melodie potenti e malinconiche, rock emozionale, urla potenti e passaggi tranquilli: i Desert Lily offrono tutto questo sul palco. I loro testi espressivi e le loro canzoni sfaccettate li rendono una band imperdibile per gli appassionati di suoni intensi.

Tuesday Fall (Parigi)

Formatisi a Parigi nel 2024, i Tuesday Fall propongono un sound pop/punk che è allo stesso tempo contemporaneo e saldamente radicato nell’energia degli anni Novanta. Ispirati da blink-182, weezer e jimmy eat, world, Jon (voce/chitarra), pierre (chitarra), thibault (basso) e oscar (batteria) raccontano i loro ricordi, i loro problemi e il loro bisogno vitale di fare rumore.

Fin dall’inizio, la band si è fatta un nome:

Apertura per slowly slowly nel marzo

2025, la partecipazione a due festival l’estate successiva, uno spettacolo con i Dead Chic a Mont-de-Marsan… e un tour previsto per ottobre da Parigi a Stoccarda, passando per il Belgio e il Lussemburgo.

Ashen Eyes (Metz)

Vibrazioni horror pop punk

Espanol :

Lirio del desierto (CH)

¡Rock emocional con un toque de nostalgia!

Desde que se formaron en 2022, estos cuatro chicos de la Suiza central han demostrado que las fronteras entre géneros son irrelevantes para ellos. Melodías potentes y melancólicas, rock emocional, gritos poderosos y pasajes tranquilos: Desert Lily lo ofrece todo sobre el escenario. Sus letras expresivas y sus canciones polifacéticas los convierten en una banda imprescindible para los fans de los sonidos intensos.

Tuesday Fall (París)

Formados en París en 2024, tuesday fall tocan un sonido pop/punk a la vez contemporáneo y firmemente arraigado en la energía de los 90. Inspirados por blink-182, weezer y jimmy eat, world, Jon (voz/guitarra), pierre (guitarra), thibault (bajo) y oscar (batería) cuentan sus recuerdos, sus problemas y su necesidad vital de hacer ruido.

Desde el principio, la banda se hizo un nombre:

Teloneros de slowly slowly en marzo de

2025, participación en dos festivales el verano siguiente, un concierto con dead chic en mont-de-marsan… y una gira prevista para octubre de parís a stuttgart, pasando por bélgica y luxemburgo.

Ashen Eyes (Metz)

Horror pop punk vibes

