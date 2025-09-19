TUILES Cabestany

Place du Souvenir Français Cabestany Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-19 18:30:00

Dans un esprit créatif digne de Jacques Tati, découvrez l’univers décalé de ce personnage tendre et naïf incarné par Fred Teppe, victime des objets du quotidien et de leurs malices secrètes. A partir de 3 ans.

English :

In a creative spirit worthy of Jacques Tati, discover the quirky world of this tender, naive character played by Fred Teppe, a victim of everyday objects and their secret mischief. For ages 3 and up.

German :

In einem kreativen Geist, der an Jacques Tati erinnert, entdecken Sie die schräge Welt dieser zarten und naiven Figur, die von Fred Teppe verkörpert wird und ein Opfer der Alltagsgegenstände und ihrer geheimen Bosheiten ist. Ab 3 Jahren.

Italiano :

In uno spirito creativo degno di Jacques Tati, scoprite il mondo anticonformista di questo tenero e ingenuo personaggio interpretato da Fred Teppe, vittima degli oggetti di tutti i giorni e delle loro marachelle segrete. A partire dai 3 anni.

Espanol :

Con un espíritu creativo digno de Jacques Tati, descubra el mundo fuera de lo común de este tierno e ingenuo personaje interpretado por Fred Teppe, víctima de los objetos cotidianos y de sus travesuras secretas. A partir de 3 años.

