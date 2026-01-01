TULAROSA Les Trois Baudets Paris

Tularosa

TULAROSA est un groupe réunissant un auteur de bande dessinée, Loïc Sécheresse, et deux musiciens pop, Adrien Legrand et Inaniel.

TULAROSA est une histoire se déroulant dans les paysages somptueux du Nouveau-Mexique, et qui raconte la passion entre un jeune homme et un cheval orange.

TULAROSA est un spectacle tout public qui entremêle dessin live et musique. TULAROSA c’est une musique pop, élégante et accessible avec un piano, des synthés, une guitare surf et des chœurs réverbérés. TULAROSA c’est une plume acérée et de l’encre qui danse. TULAROSA est un anti-western sur grand écran. TULAROSA c’est beaucoup d’émotions. TULAROSA c’est doux et hypnotique mais parfois les pistolets claquent !

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 25 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T16:00:00+02:00_2026-01-25T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



Afficher la carte du lieu Les Trois Baudets et trouvez le meilleur itinéraire

