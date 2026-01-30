Tulaviok & Punch Chaos chez Paulette Pagney-derrière-Barine
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00
Musique Sensoriellement Transmissible vous invite à une soirée festive sur du bon son rock avec les Tulaviok !
Et en première partie, le Daron des Ardennes avec Punch Chaos pour une sortie d’album exclusive en France !!!Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
Musique Sensoriellement Transmissible invites you to a festive evening of rock music with the Tulaviok!
Opening the evening, Daron des Ardennes with Punch Chaos for an exclusive album release in France!!!
