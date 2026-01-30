Tulaviok & Punch Chaos chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Musique Sensoriellement Transmissible vous invite à une soirée festive sur du bon son rock avec les Tulaviok !

Et en première partie, le Daron des Ardennes avec Punch Chaos pour une sortie d’album exclusive en France !!!Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Musique Sensoriellement Transmissible invites you to a festive evening of rock music with the Tulaviok!

Opening the evening, Daron des Ardennes with Punch Chaos for an exclusive album release in France!!!

L’événement Tulaviok & Punch Chaos chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2026-01-30 par MT TERRES TOULOISES