Tulipe de l’Espoir Parc Roger Salengro Nevers

Tulipe de l’Espoir

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

Le 4 avril prochain se déroulera pour la deuxième année consécutive la récolte de 15 000 tulipes.

Evénement solidaire en lien avec la prévention des cancers.

Récolte de 9h à 18h. .

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 43 55 03 florence.vard58@gmail.com

English : Tulipe de l’Espoir

