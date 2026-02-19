Tulipe de l’Espoir Parc Roger Salengro Nevers
Tulipe de l’Espoir
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Le 4 avril prochain se déroulera pour la deuxième année consécutive la récolte de 15 000 tulipes.
Evénement solidaire en lien avec la prévention des cancers.
Récolte de 9h à 18h. .
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 43 55 03 florence.vard58@gmail.com
English : Tulipe de l’Espoir
