Tulle fête Noël carnaval de Noël Tulle
Tulle fête Noël carnaval de Noël Tulle vendredi 12 décembre 2025.
Tulle fête Noël carnaval de Noël
Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Déambulation de la place Maschat à la rue Jean Jaurès, suivie d’un feu d’artifice. .
Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
English : Tulle fête Noël carnaval de Noël
L’événement Tulle fête Noël carnaval de Noël Tulle a été mis à jour le 2025-12-05 par Corrèze Tourisme