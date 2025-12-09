Tulle fête Noël grande parade de Noël

Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Grande parade de noël, de la gare à la place Martial-Brigouleix, en passsant par l’avenue Victor-Hugo. Distribution de cadeaux sur le parcours, un feu d’artifice en clôture de la soirée. .

Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

L’événement Tulle fête Noël grande parade de Noël Tulle a été mis à jour le 2025-12-05 par Corrèze Tourisme