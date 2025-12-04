Tulle fête Noël, le village de Noël

Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-23

2025-12-12

Marché de Noël, animations pour petits et grands, espace gourmand, fête foraine… la rue Jena Jaurés sera pour la première fois au centre des festivités.

Vendredi 12 décembre Carnaval de noël à partir de 18h déambulation de la place Maschat à la rue Jean Jaurés, suivi d’un feu d’artifice

Du 12 au 23 décembre Marché de noël rue Jean Jaurés 20 chalets (artisanat local, restauration), ouvert tous les jours à partir de 12h

Mardi 23 décembre Grande parade de noël à partir de 18h30 de la gare à la place Martial-Brigouleix en passsant par l’avenue Victor-Hugo. Distribution de cadeaux sur le parcours, un feu d’artifice clôturera la soirée. .

Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Tulle fête Noël, le village de Noël

L'événement Tulle fête Noël, le village de Noël Tulle a été mis à jour le 2025-12-01