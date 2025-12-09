Tulle fête Noël Marché de Noël Tulle
Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze
Marché de Noël, animations pour petits et grands, espace gourmand, fête foraine… La rue Jean Jaurès sera pour la première fois au centre des festivités.
A retrouver sur place 20 chalets d’artisanat local et de restauration), des food trucks, un espace de spectacle et le grand sapin de Noël. Ouvert tous les jours à partir de 12h. .
Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
