Tulle fête Noël Marché de Noël Tulle

Tulle fête Noël Marché de Noël

Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-23

2025-12-12

Marché de Noël, animations pour petits et grands, espace gourmand, fête foraine… La rue Jean Jaurès sera pour la première fois au centre des festivités.

A retrouver sur place 20 chalets d’artisanat local et de restauration), des food trucks, un espace de spectacle et le grand sapin de Noël. Ouvert tous les jours à partir de 12h. .

Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

