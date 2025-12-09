Tulle fête Noël Marché de Noël Tulle

Tulle fête Noël Marché de Noël Tulle vendredi 12 décembre 2025.

Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-12

Marché de Noël, animations pour petits et grands, espace gourmand, fête foraine… La rue Jean Jaurès sera pour la première fois au centre des festivités.
A retrouver sur place 20 chalets d’artisanat local et de restauration), des food trucks, un espace de spectacle et le grand sapin de Noël. Ouvert tous les jours à partir de 12h.   .

Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 

English : Tulle fête Noël Marché de Noël

