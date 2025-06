SISTERS IN JAZZ INTERNATIONAL – SALLE DES FETES Pierrelatte

PARFUM DE JAZZ PRÉSENTE : SISTERS IN JAZZ INTERNATIONALLe groupe Sisters in Jazz international est né en 2015 ; il est devenu un réseau international de musiciennes et de compositrices qui forme des groupes aux effectifs variés, selon les tournées. Elles intègrent des éléments de jazz moderne, de latin, de funk et de rock, ainsi que des influences mélodiques de la musique classique et de leurs pays d’origine. Ce qui donne naissance à un son très « musiques du monde » ! Au sein du groupe, il n’y a pas de femme de tête, mais une cohabitation à égalité.Pour Parfum de jazz les musiciennes seront : Karin Hammar (Suède) au trombone, la franco-allemande Isabelle Bodenseh à la flûte basse et à la flûte traversière, Izabella Effenberg venue de Pologne au vibraphone, Lisa Wulff danoise à la contrebasse et Dorota Piotrowska Pologne à la batterie. Elles jouent à la fois swing, cool, avec le fameux son nordique, puissant, et du blues, bref, un large panel de styles !Sisters in Jazz” n’est pas seulement la preuve du potentiel créatif féminin, mais c’est aussi l’affirmation du pouvoir de la musique improvisée, capable de rassembler des personnes et des pays différents. Première partie Glomeris à 19 H en accès libre avec buvette et restauration, parvis Salle des fêtesAccès PSH – Parking Salle des fêtes

SALLE DES FETES 7 AVENUE DU MARECHAL JUIN 26700 Pierrelatte 26