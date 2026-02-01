TUMO’rientation, la journée dédiée à l’orientation et à la professionnalisation des ados, 6e édition. Forum des images Paris

Tumo Paris, école de la création numérique, accompagne ses élèves dans leur choix d’orientation et la construction de leur parcours professionnel.

Cette année 2026, TUMO Paris poursuit cette démarche avec plusieurs initiatives (TUMO’rientation, TUMOsphere, TUMO Job Center…) visant à offrir aux jeunes un accompagnement personnalisé dans leurs projets d’études et leurs premiers pas vers le monde professionnel.

Parmi ces temps forts, la 6eme édition de TUMO’rientation, une journée dédiée à l’orientaton et la professionnalisation ! Au programme : stands d’écoles, talks sur les différents métiers, et rencontres avec des professionnel·les de l’audiovisuel et de la création numérique.

Rendez-vous le samedi 14 février au Forum des images, de 10h30 à 17h30. C’est entièrement gratuit et ouvert à toutes et à tous !

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 17h30

gratuit

C’est 100 % gratuit et ouvert à toutes et à tous. Tu peux venir avec ta famille ou tes ami·es !

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles Paris

contact@forumdesimages.fr



