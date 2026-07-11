AGENDA · Saint-Jacques-de-la-Lande
TUMULTE · BAL TRAD QUEER · Collectif Tumulus · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
TUMULTE · BAL TRAD QUEER · Collectif Tumulus · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 19 mars 2027, 20h30
Avec le collectif Tumulus, la soirée TUMULTE dégenre les danses traditionnelles bretonnes, auvergnates et occitanes dans un bal collectif et débridé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-19T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-03-19T23:30:00.000+01:00
1
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026
- PAS MOI · Diana Anselmo Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 19 novembre 2026
- TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 19 novembre 2026
- TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 2 décembre 2026