Informations pratiques

TUMULTE · BAL TRAD QUEER · Collectif Tumulus · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 19 mars 2027, 20h30

Avec le collectif Tumulus, la soirée TUMULTE dégenre les danses traditionnelles bretonnes, auvergnates et occitanes dans un bal collectif et débridé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-19T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-03-19T23:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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