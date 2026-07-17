TUMULTE · BAL TRAD QUEER · Collectif Tumulus · MONDE·S#3, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
TUMULTE · BAL TRAD QUEER · Collectif Tumulus · MONDE·S#3 Vendredi 19 mars 2027, 20h30 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine
Sur réservation · Tarif unique 6€ Atelier + Bal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T23:30:00+01:00
Fin : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T23:30:00+01:00
Réinventer le bal, élargir la piste et faire bouger les normes !
Avec le collectif Tumulus, la soirée TUMULTE dégenre les danses traditionnelles bretonnes, auvergnates et occitanes dans un bal collectif et débridé. Fête et performance queer, la piste devient un lieu où se libèrent les énergies, où les corps se défont des normes, et où chacun·e peut laisser surgir la folle danseur·euse qui est en soi !
ATELIER DE DANSES DÉGENRÉES
VEN 19 MARS · 17H30 · Tout public · 1H15
Novices et curieux·ses : pas de panique ! Avant de se lancer sur la piste, le collectif vous initie aux danses traditionnelles dégenrées, dans la bonne humeur.
SOIRÉE SPECTACLE · MONDE·S
VEN 19 MARS • 19H
À la suite de l’atelier et avant le lancement du bal, découvrez AUTOPORTRAIT À MA GRAND-MÈRE
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755731-tumulte-monde-s-3 »}]
Avec le collectif Tumulus, la soirée TUMULTE dégenre les danses traditionnelles bretonnes, auvergnates et occitanes dans un bal collectif et débridé.
Paul Marques Duarte
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