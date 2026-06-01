Tunisie intérieure, Maison Julien Gracq,

Tunisie intérieure Vendredi 18 septembre, 19h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Table ronde avec Yamen Manaï, lauréat de nombreux prix littéraires en France et en Tunisie, et Marie Nimier, romancière et parolière, lauréate du prix Médicis 2004. Un moment modéré par Henri Landré, programmateur culturel et musical de la radio Jet FM.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Table ronde avec Yamen Manaï, lauréat de nombreux prix littéraires en France et en Tunisie, et Marie Nimier, romancière et parolière, lauréate du prix Médicis 2004. Un moment modéré par Henri Landré,…

©Maison Julien Gracq