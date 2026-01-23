Tunisie trésors de Kairouan MJC Héritan Mâcon

Tunisie trésors de Kairouan

Ce documentaire explore l’artisanat unique de cette ville, où chaque création raconte l’histoire d’un peuple.

Dans les anciens ateliers, c’est désormais une nouvelle génération féminine qui s’empare de cet héritage, insufflant son énergie à ces métiers d’art. A travers des témoignages poignants, elles dévoilent leurs parcours, leurs défis et leur fierté de préserver ces savoirs dans un monde en mutation.

Ce film célèbre la résilience et l’émancipation, offrant une plongée captivante dans l’âme artisanale de Kairouan, où passé et présent s’entrelacent harmonieusement.

Réalisé par Philippe Prudent C’est parce qu’il est curieux de nature et passionné par l’image qu’il a choisi de devenir réalisateur de documentaires. Depuis une dizaine d’années, une caméra à l’épaule, il sillonne la planète à la recherche de peuples dont il aime à raconter l’histoire, la culture, le rapport au monde. .

