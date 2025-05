JEAN-LUC VERNA par Brice Dellsperger et Amaury Voslion – Tunnel Henri IV Paris, 7 juin 2025, Paris.

Vidéo

En écho à l’installation Aux Oubliées et Oubliés ! qui a pris place au bassin de l’Arsenal, deux films sont présentés pour Nuit Blanche. L’approche artistique de Jean-Luc Verna est protéiforme, ainsi dans les deux films présentés, l’un de Brice Dellsperger et l’autre d’Amaury Voslion, il n’est pas uniquement l’acteur, actrice mais également le maquilleur et le costumier, participant pleinement au processus de création.

Jean-Luc Verna vit et travaille à Paris. Artiste reconnu en France et à l’étranger dans de nombreux médiums des arts plastiques aux arts de la scène, il est présent dans de nombreuses collections. Il est représenté par la galerie Ceysson & Bénétière.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Tunnel Henri IV Quai Henri IV 75004 Paris

Projection de films en extérieur exposant différentes facettes artistiques de l’artiste.