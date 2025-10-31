Turb’Halloween La Turballe

Turb'Halloween La Turballe vendredi 31 octobre 2025.

Turb’Halloween

Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique

La Ville de La Turballe fait appel à tous les pirates pour se réunir lors de cette assemblée du 31 octobre !



Au programme

10H30 Séance de cinéma « Les Pirates ! Bon à rien, mauvais en tout » de Peter Lord, Jeff Newitt et Gideon Defoe Cinéma l’Atlantic

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant le battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l’Année.

Pour le Capitaine et son drôle d’équipage, c’est le début d’une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island jusqu’aux rues embrumées de Londres, va les conduire d’épreuves en rencontres. S’ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter mille dangers et tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates… En avant pour l’aventure !



Chasse aux trésors « Le trésor maudit » Place Edouard Moreau

La légende raconte que L’île du crâne émerge tous les 13 ans au large de La Turballe et ne reste à flot qu’une heure avant de disparaître à nouveau. De nombreux mousaillons ont exploré cette île à la recherche du trésor appartenant au roi des pirates, mais aucun n’y est parvenu… Le roi des pirates aurait laissé une lettre et une carte en morceaux… Serez-vous capable de trouver le trésor ? Embarquez pour une incroyable aventure !



15H00-15H45 et 16H30-17H15 Les pirates jongleurs par la Cie l’Hémisphère de l’Ouest Place Edouard Moreau

Dans un tourbillon de millier de bulles et autres jongleries surprenantes. Ils déambuleront sur la place, faisant halte ici et là pour interagir avec le public et susciter des touches de poésie à chaque coin de rue.



Atelier devenir un pirate scientifique « Atelier des savants fous »

Viens créer des tornades, faire apparaître des éclairs et découvrir des illusions incroyables ! Tu pourras construire ta propre catapulte, observer comme un vrai corsaire… et même goûter des insectes si tu l’oses !

Des expériences à manipuler, des défis à relever, et plein de surprises à explorer !

Un stand pour petits et grands curieux en quête de découvertes.

À partir de 5 ans.

Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

