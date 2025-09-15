Turbo Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Samedi 17 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:45:00

2026-01-17

Ce spectacle rentre dans le cadre de nos 3 week-ends queer tout au long de la saison.

Turbo nous parle depuis sa chambre d’adolescent·e des années 2000. Iel a un rêve devenir une super star. D’ailleurs, ça fait bien longtemps qu’il attend une réponse du bureau de candidature des super stars… Alors, pour se préparer au jour où on lui donnera enfin sa chance, tous les soirs, sa chambre se transforme. Turbo fabrique un grand show avec tout ce qu’iel est, tout ce qu’elle croit être, et tout ce qu’il aimerait être.





Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

This show is part of our 3 queer weekends throughout the season.

German :

Diese Aufführung ist Teil unserer drei Queer-Wochenenden während der gesamten Saison.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte dei nostri 3 weekend queer della stagione.

Espanol :

Este espectáculo forma parte de nuestros 3 fines de semana queer a lo largo de la temporada.

