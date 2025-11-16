Turbo Minus • Radio Minus L’Étage Rennes

Turbo Minus • Radio Minus L’Étage Rennes Dimanche 16 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

9€ Tarif plein • 4,50€ Tarif Sortir !

Au carrefour du DJ set jeune public, du bal populaire et du concours de danse, Turbo Minus est le nouveau projet intergénérationnel de l’équipe de Radio Minus qui entreprend de mixer et de remixer sa collection unique de trésors cachés du disque pour enfants. Soit la compression, en un DJ set d’une heure, de près de cinquante ans d’histoire de la musique élaborée pour et par les enfants.

Fidèle à son esprit ludique et défricheur, Radio Minus mettra donc le turbo pour faire danser petits et grands, explorant un volet singulier de la production musicale, le tout porté par des images animées, graphiques et colorées qui prolongeront la fête.

Un Dj set aussi innovant que percutant où les styles s’entremêlent et se répondent au gré des trouvailles sonores, venues des quatre coins du monde, et de l’énergie du dancefloor !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T16:50:00.000+01:00

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/petits-dimanches-radio-minus/

L’Étage 1 Esplanade Charles de Gaulle Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine