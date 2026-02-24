TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE Atelier des P’tites Roulottes Thorey-sur-Ouche

TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE

Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-17 01:00:00

Date(s) :

2026-05-15

LA TURBO TUNING DISCO 5, Full métal claquette arrive en drift pour le 10ème anniversaire de l’association Les P’tites Roulottes !

Pour l’occasion, Pont d’Ouche fait péter le mousseux et te propose une belle fête sur 2 jours avec toutes les choses qu’on adore

Au menu

– 7 groupes

– 1 cabaret

– 1 fête foraine

– 1 championnat de France de claquettes chaussettes

– Moultes spectacles animations

VENDREDI

18h30 Ouverture des animations (Fête foraine, karaoké, stand de sérigraphie, linogravure, tatouages…)

20h30 Surprise d’ouverture

21h Slag Division (Teckno Punk Rap Band)

22h10 Cabaret de la House of Detritus

23h10 Rotofil Khonäar (Jungle drum’nbass)

SAMEDI

12h Ouverture du Brunch (prix libre)

15h-17h Concours de pétanque pneu

16h-17h Bingo Drag

17h Fête foraine et karaoké

17h-17h50 Spectacle “Le voyage intergalactique d’éric” par le collectif Mic Mac

18h30 Championnat de France de Claquette Chaussettes

20h3à France.travail (electronique noise)

21h35 Benjamin Moutte (electro vocoder)

22h45 MEGADEF (Doom festif)

00h10 Patrack Fury et ses furieux-ses (Comédie Musi’Shlag)

Navettes depuis Dijon

Camping sur place .

Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesptitesroulottes@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE

L’événement TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE Thorey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-02-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)