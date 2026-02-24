TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE Atelier des P’tites Roulottes Thorey-sur-Ouche
TURBO TUNING DISCO PONT D’OUCHE
Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-17 01:00:00
2026-05-15
LA TURBO TUNING DISCO 5, Full métal claquette arrive en drift pour le 10ème anniversaire de l’association Les P’tites Roulottes !
Pour l’occasion, Pont d’Ouche fait péter le mousseux et te propose une belle fête sur 2 jours avec toutes les choses qu’on adore
Au menu
– 7 groupes
– 1 cabaret
– 1 fête foraine
– 1 championnat de France de claquettes chaussettes
– Moultes spectacles animations
VENDREDI
18h30 Ouverture des animations (Fête foraine, karaoké, stand de sérigraphie, linogravure, tatouages…)
20h30 Surprise d’ouverture
21h Slag Division (Teckno Punk Rap Band)
22h10 Cabaret de la House of Detritus
23h10 Rotofil Khonäar (Jungle drum’nbass)
SAMEDI
12h Ouverture du Brunch (prix libre)
15h-17h Concours de pétanque pneu
16h-17h Bingo Drag
17h Fête foraine et karaoké
17h-17h50 Spectacle “Le voyage intergalactique d’éric” par le collectif Mic Mac
18h30 Championnat de France de Claquette Chaussettes
20h3à France.travail (electronique noise)
21h35 Benjamin Moutte (electro vocoder)
22h45 MEGADEF (Doom festif)
00h10 Patrack Fury et ses furieux-ses (Comédie Musi’Shlag)
Navettes depuis Dijon
Camping sur place .
Atelier des P’tites Roulottes 3 Rue de Baugé Thorey-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesptitesroulottes@laposte.net
