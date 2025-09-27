TURBULENCES #2 – NOUMATROUFF Mulhouse

TURBULENCES #2 – NOUMATROUFF Mulhouse samedi 27 septembre 2025.

Le festival Turbulences, en collaboration avec Haze Music et le Noumatrouff, rempile pour une seconde édition sous stéroïdes et promet une soirée intense portée par un line-up international et audacieux, laissant la part belle à la découverte et l’émergence. En tête d’affiche : TESSERACT, véritables pionniers du djent et maîtres incontestés du metal progressif moderne. Leur passage au Noumatrouff s’inscrit dans leur tournée européenne, à la veille de leur performance très attendue à l’Euroblast Festival. Une occasion rare de les voir dans un cadre aussi intime. La suite de la programmation arrive : Turbulences cuvée 2025 s’annonce comme un temps fort de la saison pour tous les passionnés de musiques alternatives.

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68