Turbulences festival Mulhouse

Samedi 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27 23:30:00

2025-09-27

Le festival Turbulences revient pour une seconde édition encore plus explosive, en collaboration avec Haze Music et le Noumatrouff. Une soirée intense vous attend, portée par un line-up international audacieux, entre découvertes et talents émergents.

En tête d’affiche, les incontournables TESSERACT, pionniers du djent et maîtres du metal progressif moderne. Leur venue à Mulhouse s’inscrit dans leur tournée européenne, juste avant leur prestation très attendue à l’Euroblast Festival une occasion exceptionnelle de les voir dans l’intimité du Noumatrouff.

Et ce n’est qu’un début… La suite de la programmation promet de faire de Turbulences 2025 un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musiques alternatives. .

rue Alain Bashung Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

