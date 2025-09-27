Turbulences festival Mulhouse
Turbulences festival Mulhouse samedi 27 septembre 2025.
Turbulences festival
rue Alain Bashung Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27 23:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Le festival Turbulences revient pour une seconde édition encore plus explosive, en collaboration avec Haze Music et le Noumatrouff. Une soirée intense vous attend, portée par un line-up international audacieux, entre découvertes et talents émergents.
En tête d’affiche, les incontournables TESSERACT, pionniers du djent et maîtres du metal progressif moderne. Leur venue à Mulhouse s’inscrit dans leur tournée européenne, juste avant leur prestation très attendue à l’Euroblast Festival une occasion exceptionnelle de les voir dans l’intimité du Noumatrouff.
Et ce n’est qu’un début… La suite de la programmation promet de faire de Turbulences 2025 un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musiques alternatives. .
rue Alain Bashung Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 94 10 info@noumatrouff.fr
