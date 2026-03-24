TURFU Festival Imaginez demain Le Dôme Caen

TURFU Festival Imaginez demain

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-07

Du 7 au 11 avril 2026, imaginez demain au TURFU Festival. Conférences, ateliers, spectacles, rencontres et projections… découvrez un programme riche autour des sciences et du futur. Événement gratuit et sur inscription, au Dôme, à l’université et dans une dizaine de lieux culturels.

Du 7 au 11 avril 2026, imaginez demain au TURFU Festival. Conférences, ateliers, spectacles, rencontres et projections… découvrez un programme riche autour des sciences et du futur. Événement gratuit et sur inscription, au Dôme, à l’université et dans une dizaine de lieux culturels de l’agglomération caennaise.

Le TURFU Festival, c’est l’événement caennais unique en France pour plonger dans le futur ! Cette 10e édition vous invite à participer aux transformations de notre époque soin et santé, sobriété énergétique, culture, environnement et biodiversité… il y en a pour tous les goûts, en journée comme en soirée.

Participez à des ateliers pour partager vos connaissances et vos questionnements, rencontrez nos invité·e·s et collaborez avec le monde de la recherche, de l’entrepreneuriat ou de la culture.

Amusez-vous, testez, fabriquez et expérimentez des rencontres et des événements mêlant innovations, arts et sciences pour et avec la société. Au TURFU, c’est ensemble que l’on questionne le présent pour éclairer les futurs.

Le samedi 11 avril de 11h à 18h30, le Dôme ouvre grand ses portes pour une journée de découvertes et d’animations gratuites pour tous les âges. Biodiversité, monde marin, vie sous nos pieds… des expériences pour toutes et tous proposées par des chercheur·ses venu·es de toute la France. Un brunch low tech, des rencontres entre IA et langues régionales, l’enregistrement en direct d’un podcast sur des programmes de recherches menés par des chercheur·ses et des citoyens.

Les places sur les ateliers et les soirées sont limitées, réservez vite la vôtre ! Gratuit, sur inscription.

Le TURFU Festival est organisé par Le Dôme, en co-production avec Tanelorn et l’université de Caen Normandie, dans le cadre du label Science Avec et Pour la Société, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer. Le Dôme est soutenu par la Région Normandie. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TURFU Festival Imaginez demain

From 7 to 11 April 2026, imagine tomorrow at the TURFU Festival. Conferences, workshops, shows, meetings and screenings… discover a rich programme around science and the future. The event is free and registration is required, at the Dôme, the university and a dozen other cultural venues.

L’événement TURFU Festival Imaginez demain Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité